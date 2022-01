Večina svetovnih medijev se je dan po veličastni zmagi Rafaela Nadala v Melbournu spraševala, ali je Španec z 21. lovoriko na turnirjih največje teniške četverice najboljši igralec vseh časov (kratica GOAT po angleško – »greatest of all time«). Mnenja so si zelo različna. Statističnih podatkov o veliki trojici Novak Đoković (34 let), Roger Federer (40) in Rafael Nadal (35) je toliko, da si vsak navdušenec posameznika lahko najde kakšnega, ki favorizira enega od treh posameznikov. V morju statistik smo izpostavili teniško najbolj cenjene, ki kažejo izjemno izenačenost Srba, Španca in Švicarja. Med sedmimi sta po trikrat najuspešnejša Nadal in Đoković, enkrat pa Federer.

Najbolj cenjene teniške lovorike so turnirji za grand slam, ki vsako leto potekajo v Melbournu, Parizu, Londonu in New Yorku. Po tej statistiki je najuspešnejši Rafael Nadal, ki je v Avstraliji zmagal 21., medtem ko imata Federer in Đoković po 20 lovorik. Glede na to, da Federer in predvsem Đoković še nista rekla zadnje, nihče ne dvomi, da trenutna statistika ni končna. Teniški strokovnjaki pa so si enotnega mnenja, da bo prvi favorit na naslednjem turnirju največje četverice Rafael Nadal, ki je na Rolandu Garrosu zmagal že trinajstkrat.

Največjo težo medsebojnih dvobojev trojice veličastnih so imeli grand slami. Po tej statistiki je daleč najuspešnejši Rafael Nadal. Španec ima razmerje zmag in porazov 20:11 (10:7 proti Đokoviću in 10:4 proti Federerju), Đoković 18:16 (11:6 proti Federerju), medtem ko je Federer Španca in Srba na turnirjih največje četverice premagal desetkrat, 21-krat pa je izgubil. Bolj izenačena je statistika medsebojnih dvobojev omenjene trojice na vseh tekmovanjih. Po njej je najuspešnejši Novak Đoković, ki je oba tekmeca premagal večkrat, kot z njima izgubil. Njegova skupna statistika je 57:51 (30:28 proti Nadalu in 27:23 proti Federerju). Pozitivni količnik +6 ima tudi Nadal, in sicer 52:46 (24:16 proti Federerju), medtem ko ima Federer proti večnima tekmecema slabšo statistiko (39:51).

Druge najbolj cenjene so lovorike na najmočnejših turnirjih serije masters 1000. Najuspešnejši je Đoković s 37 lovorikami, Nadal jih je osvojil 36, Federer pa 28. Statistika zmag na sklepnih teniških mastersih, ki vsako leto potekajo ob koncu sezone, na njih pa nastopa najboljših osem igralcev na svetu, govori v prid Federerja. Švicar je dvignil pokal šestkrat, Đoković petkrat, medtem ko Nadal niti enkrat. Zanimivo je, da trojica največjih na sklepnih mastersih ni zmagala od leta 2015.

Po številu tednov, preživetih na mestu številke 1 na svetu, je daleč najuspešnejši Novak Đoković. Srb je kot najboljši igralec na svetu doslej preživel 358 tednov, Roger Federer 310, Rafael Nadal pa 209. Če so najboljši trije teniški igralci vseh časov v večini statistik povsem pri vrhu, pri omenjeni niso. Več tednov od Rafaela Nadala so bili številka ena še trije igralci, in sicer Američana Pete Sampras (286) in Jimmy Connors (268) ter Čeh Ivan Lendl (270).

V statistiko dodajmo še olimpijske naslove, ki imajo v tenisu vsaka štiri leta status petega največjega turnirja v sezoni. Izmed omenjene trojice je bil olimpijski prvak med posamezniki samo Rafael Nadal, in sicer v Pekingu leta 2008. Federer je istega leta osvojil turnir med dvojicami (s Stanom Wawrinko), Nadal pa je skupaj z Marcom Lopezom prejel zlato olimpijsko kolajno leta 2016 v Riu de Janeiru. Đoković je bil na olimpijskih igrah najboljši v Pekingu, ko je osvojil bronasto kolajno, Roger Federer pa je moral v Londonu pred desetimi leti v finalu priznati premoč Škotu Andyju Murrayju.