Medicinski brat in slon v cirkusu Qualabladala

Ajmo skupaj! Lala-lala-lala-lalalalala! Nostalgičen neki večer, medicinski brat in slon: na trapezu sta plesala v cirkusu Qualabladala. Medicinski brat je pozabil slona visoko nekje v zraku. Zagledal je njegove oči na parketu Qualabladala. Želel je, da sloni letijo in odfrčijo in odfrčijo, zarjavele trobente s svojo glasbo, da jih spodijo, da jih spodijo. Zaaaarjavele trobeeeente, zaaaarjavele trobeeeente! Ajmo skupaj!