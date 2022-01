V Pragi sta dva Čeha z angleško tehnično pomočjo (samo nekaj mesecev po dražgoški bitki) izvedla uspešen atentat na najvišjega predstavnika Nemčije na Češkem. To dejanje je povzročilo neverjetne tragične posledice. Vas Lidice so Nemci zravnali z zemljo, postrelili 173 vaščanov, 307 pa izselili (večinoma v taborišča). Skupno so Nemci iz maščevanja pobili 340 ljudi. Kljub hudim posledicam atentata imajo Čehi ta atentat za herojsko dejanje dveh rodoljubov. Nikogar ni, ki bi razglabljal o nesmiselnosti atentata in ga imenoval avanturizem. Čehi nimajo nobenega Možine.

V Varšavi je domovinska armada avgusta 1944 sprožila proti Nemcem varšavsko vstajo, da bi sama osvobodila Varšavo. Vstaja se je zelo tragično končala in posledice so bile grozljive. V boju je padlo 18.000 domovinskih borcev, 25.000 je bilo ranjenih, civilnih žrtev pa je bilo od 120.000 do 200.000. So bili Poljaki neodgovorni avanturisti? To se sprašuje gospod Jože Meh pri svojem nasprotovanju našemu Možini. Pa še to. Poljska šteje varšavsko vstajo za herojsko domoljubno dejanje. Tudi tam nimajo nobenega Možine, ki bi jim razlagal o nesmiselnosti vstaje. Mi pa jih imamo za izvoz. Žal za takimi ni povpraševanja.

Toni Jurjec Brezovica pri Ljubljani