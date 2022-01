Ko slovensko politiko vodijo “biki”

V Sloveniji se je zgodil edinstven primer v svetu, ko neki vrhunski politik zase pravi, da je bik, in to ne navaden, temveč kar kozjanski. Gre seveda za znanega agronoma in danes podpredsednika vlade Zdravka Počivalška. Ob tem tudi napove, da bo v prihodnje deloval tako, da se bo v desetih letih slovenska populacija povečala za polovico, za en milijon. To pomeni, da bi morala vsaka ženska, tudi devetdesetletne babice, v povprečju roditi več kot enega novega državljana. Res gre za pravi podvig, ki bi nam ga zavidal celo filmski terminator (Arnold Schwarzenegger); v naši izvedbi bi bil lahko slovenski »sperminator«.