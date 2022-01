Nepreslišano: Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar in kolumnist

»Svoboda« v imenu Golobovega gibanja ni toliko ekonomska svoboda kolikor svoboda od neprestanih afer in utrujajoče politizacije vsakdana. In, kot sam poudarja, »svoboda od strahu«. S tem meri na strah, ki je prisoten zlasti v srednjem razredu, pred arbitrarnimi posegi oblasti v družbene podsisteme. Prepričljivost njegove obljube izhaja iz tega, da v državno politiko vstopa kot nekdo, ki je to arbitrarnost izkusil na lastni koži. Nekdo, ki je hkrati njena žrtev in pričevalec o tem, kako »politika, tako desna kot leva«, greni življenje profesionalnemu razredu. Za tako sovpadanje pričevalca in žrtve obstaja v krščanski tradiciji posebno ime: mučenik. In za mučenika ga je naredila sedanja vlada ter ga s tem okronala s političnim kapitalom, ki manjka tako »metalcu puške v koruzo« Šarcu kot »pridni učenki« Tanji Fajon.