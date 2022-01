Sedemnajstega julija lani je pred enim od gostinskih lokalov v Portorožu prišlo do spora in pretepa. Po končani preiskavi je tožilstvo zoper enega udeleženca, in sicer Nizozemca Briana Boerkampa, vložilo obtožnico zaradi poskusa uboja. Kot je navedla tožilka Vesna Medica, je obtoženi med prepirom najmanj dvakrat zabodel moškega z nožem na preklop. Danes se je na koprskem sodišču začela glavna obravnava zoper obtoženega, ki pa je očitke zanikal.

Delal je v lunaparku Z nožem, katerega rezilo je bilo dolgo deset centimetrov, naj bi Nizozemec oškodovanca surovo zabodel v prsni koš in v ledveni del hrbta ter mu pri tem prizadejal vbodni rani. Glede na število zamahov z nožem, značilnosti noža in mesto ran je po prepričanju tožilstva očitno, da je Boerkamp drugemu skušal vzeti življenje. To mu ni uspelo, ker sta druga dva moška posegla vmes. Oškodovanec se je branil tako, da je začel v Nizozemca metati stole, zaradi česar je ostalo pri poskusu uboja. Boerkamp je tedaj delal v potujočem lunaparku, ki je gostoval v bližnji Luciji. Omenjenega večera se je, kot je pričal na sodišču, s kolegom odpravil v Portorož, na poti nazaj pa sta k njima pristopila moška, ki sta se vedla agresivno, eden od njiju je kazal znake, da je pod vplivom drog. Ta je Nizozemca nato porinil in začel se je prepir, v katerega sta posegla njegov in kolega oškodovanca. Čez čas sta moška v Boerkampa in njegovega kolega začela metati, kar sta imela pri roki, od stolov do miz. Ko je ujel enega od vrženih stolov, se je Boerkampu odprla rana od vreznine, ki jo je pred tem staknil pri pobiranju stekla, in je začel krvaveti. Sam je nato predlagal svojemu kolegu, da izgineta od tam, saj nista želela težav. Po dogodku je bil sicer tako razburjen, da si je prižgal cigareto z marihuano, da bi se pomiril.

Treniral borilne veščine Boerkamp je pri tem zatrdil, da oškodovanca sploh ni udaril, noža pa sploh ni imel pri sebi. Na vprašanje tožilke, kako komentira vbodne rane na oškodovancu, pa je odvrnil, da nima komentarja, saj da na oškodovancu ni bilo videti nobene rane ali krvi. Pripomnil je tudi, da je velik skoraj dva metra in tehta več kot 110 kilogramov ter da je treniral kikboks in mešane borilne veščine, zato ne bi potreboval noža, če bi želel koga napasti. Tožilka je obtoženca soočila tudi z dejstvom, da je bil leta 2016 na Nizozemskem obsojen zaradi posedovanja ali uporabo orožja ter da je bil obsojen tudi zaradi napada na uradno osebo. Kot je pojasnil, je šlo v prvem primeru za solzivec, pri napadu na uradno osebo pa je uporabil le svoje telo. S kraja pa je zbežal, ker je bil v tujini in ni želel imeti težav. sta