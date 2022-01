V tretje gre rado: potem ko se je obrambni minister Tonin dvakrat opravičil nastopa v DZ, kjer bi moral odgovarjati na poslansko vprašanje poslanke Violete Tomić v zvezi z venci domobrancem, je danes vendarle poprijel za mikrofon. Poslanka Levice je od ministra terjala pojasnila o vlogi Slovenske vojske v zvezi z lanskim poklonom padlim domobrancem, ki ga je osebno naročil Janša.

»Vaše vprašanje je bilo, kdo poveljuje Slovenski vojski. Slovenski vojski poveljuje vrhovni poveljnik, to je predsednik republike. To določa 43. člen Zakona o obrambi. Minister za obrambo daje usmeritve in te usmeritve potem izpolnjuje Generalštab Slovenske vojske. To je v skladu z 42. členom Zakona o obrambi. Same ukaze pa izdaja načelnik Generalštaba,« je sprva okoli vroče kaše poplesoval Tonin, nato pa na spodbudo Tomićeve vendarle ugriznil v kislo jabolko. »Naj vas seznanim, da je v civiliziranih državah, kakršna je tudi Slovenija, polaganje vencev žrtvam nekaj vsakdanjega in normalnega, del civilizacijske norme po drugi svetovni vojni, ko so se med seboj spravili narodi,« je opravičeval provokacijo premierja.

»To vsako leto dela tudi predsednik republike v Kočevskem rogu. Običajno je ta slovesnost v začetku junija in tam vsako leto predsednik republike skupaj z gardo Slovenske vojske tudi položi venec tam pobitim. To, kar se je zgodilo na Žalah, ni nič nenavadnega, nič, kar bi odstopalo od dosedanje prakse, in nič, kar ne bi bilo v skladu s sprejetimi pravili, ki so bila sprejeta že pred nastopom naše vlade,« je še dodal v nadaljevanju, rekoč, da polaganje vencev žrtvam komunistične revolucije pri nas ni nič neobičajnega.

Razdor kot sredstvo političnega preživetja Tomićeva je Toninu v odgovoru navrgla, da vlada Janeza Janše uporablja razdor kot sredstvo za politično preživetje. »Oprostite, civilizirana družba in civilizirane države ne polagajo vencev kolaborantom in nacifašistom,« je komentirala lanski dogodek. Izpostavila je, da so bili domobranci tisti, ki so pobijali svoje narodnjake in prisegli na Hitlerjev rojstni dan, kar da nikakor ne bi smeli slaviti. Tonin je v nadaljevanju še dodal, da je osnovna civilizacijska norma že od Antigone naprej, da se mrtve pokoplje in se jih spominja na različne načine. Venca za partizane, ki so se borili proti okupatorju, lani od Janše sicer ni bilo. Partizanskih praporov prav tako ni bilo na junijski proslavi dneva državnosti. Vlada Janeza Janše jih je prepovedala.

Na tovrstne politične manipulacije se je v času dogodka za Dnevnik sicer odzval tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman. »Janez Janša nikoli, razen v času, ko je še bil član zveze komunistov, ni položil venca padlim partizanom, ki so se edini uprli okupatorjem. Ob tej objavi se sprašujemo, ali je to uradno stališče slovenske vlade? Izrabljanje in potvarjanje polpretekle slovenske zgodovine ob dnevu spomina na mrtve je milo rečeno najbolj zavržno dejanje. Kako so domobranci lahko Slovenska narodna vojska, ko pa so zaprisegli kot enota v sestavu SS in to na Hitlerjev rojstni dan na Plečnikovem stadionu v Ljubljani. In to v pričo SS generala Rösenerja, po vojni obsojenega kot vojnega zločinca?« se je Križman vprašal takrat. Da si vsi mrtvi zaslužijo dostojen pokop in grob, a da to ne sme in ne more pomeniti revizije zgodovine, pa so se novembra lani odzvali v stranki SD.