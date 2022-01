Na natečaj je prispelo 60 rokopisov 40 avtoric in 20 avtorjev. O nagrajencu in finalistih je odločala žirija v sestavi urednikov in urednic založbe Mladinska knjiga in Cankarjeva založba: Aljoša Harlamov (predsednik), Nela Malečkar (namestnica predsednika), Andrej Ilc, Andrej Blatnik, predstavnici MKT Trgovine in sektorja Prodaja Katja Koleta in Tatjana Stojič.

Na Klancu je družinski in ljubezenski roman, izpisan v številnih, bolj ali manj natančno skiciranih prizorih, predvsem pa v dinamičnih dialogih, ki čas dogajanja zgodbe trdno umeščajo v našo sedanjost, morda pa že tudi bližnjo prihodnost. V ospredju je odnos med Evo in Gregorjem, ki z dvema deklicama živita na Klancu, precej odrezana od sveta, in ki počasi spoznavata, da se njune temeljne vrednote in odnos do sveta ne ujemajo povsem. Eva skuša živeti življenje mimo sodobnih tehnologij in okoljsko zavedno, v skrbi za usodo Zemlje, ki počasi umira, hkrati pa si želi poiskati službo, da bi prispevala v vse bolj prazen družinski proračun.

Toda njen poskus preseganja egoizma ima v stiku z današnjo družbo posledice zgolj v tem, da navzven deluje čudaško, ter postaja eden od razlogov za to, da se par vse bolj odtujuje in s številnimi poskusi in napakami išče izgubljeno strast. Roman z veščim prepletom intimnih in družbenih tem in motivov - ekologija, kritika družbenih omrežij, prevpraševanje odnosov med spoloma, vprašanja materinskosti - zadene v bistvo današnjega časa in odnosov; hkrati pa s svojo strukturo deluje izredno razgibano, dramatično, že skoraj filmsko, je v utemeljitvi nagrade zapisala žirija.