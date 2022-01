Zasedbo sestavljajo stari Pop designovci Tone Košmrlj, Jani Marinšek, Damijan Tomažin in Martin Erjavec, ki ji je Mitja s svojo razigranostjo in mladostjo prinesel svež veter. Mitja Šinkovec – Šiki je eden najboljših slovenskih vokalistov, ki raste z glasbo že od zgodnjega otroštva. »Najti osebo, ki mu bomo zaupali mikrofon in ga postavili pred publiko kot novega vokalista, je bila za nas izjemno zahtevna naloga. A v trenutku, ko smo se srečali z Mitjo in začutili njegovo neverjetno energijo, smo vedeli, da je to recept za uspeh,« dodajajo izkušeni glasbeni mački slovenske scene. Fantje so v zadnjih dneh izjemno kreativni, saj v studiu nastajajo nove pesmi, za katere verjamejo, da bodo pravi hiti slovenske glasbene scene.

Začel v šovu Slovenija ima talent

Mitja Šinkovec, ki ga je širna Slovenija pred leti spoznala, v šovu Slovenija ima talent, je izkušenim pop designovcem prinesel mladostno in razigrano podobo, ki je popoln recept za ustvarjanje glasbe, ki bo združevala različne generacije in polnila koncertne odre. »Mitja nas je prepričal že na prvi vaji, ko pa smo z njim stopil na oder pred publiko, pa je bil neverjeten. Njegova energija in prezenca je ponesla publiko in lahko rečem, da je bil to eden lepših nastopov, ki si jih bom za vedno zapomnil,» še dodaja Košmrlj. Odzivi publike so bili fantastični in po prvem nastopu z Mitjem je na družabnih omrežjih završalo od pozitivnih komentarjev, ki so člane Pop Designa samo še bolj motivirali in jim dali nov zagon..

Šinkovec je odraščal s Pop Designovimi skladbami in ko se je sam začel aktivno ukvarjati z glasbo, so bile njihove uspešnice vedno del repertoarja skladb, ki jih je izvajal. »Z veseljem sem se odzval povabilu in v veliko čast mi je sodelovati z legendami slovenske pop glabe, ki sem jih občudoval še kot otrok. Skupino krasi profesionalen odnos do glasbe in predanost publiki. Stati na odru s tako ekipo je pravi užitek«, je navdušeno povedal Mitja.

Mladenič nosi v sebi nekaj posebnega, saj vrhunski vokal združuje s pravo mero mladostne razigranosti, ki ji Pop Designovci dodajo dolgoletne odrske izkušnje ter številne glasbene uspešnice. Kot pravijo sami, so pripravljeni na novo obdobje norih zabav!