Sindikat vojakov zaradi nestrinjanja z uredbo pisal premierju

Sindikat vojakov Slovenije opozarja, da uredba, ki določa plače pripadnikom Slovenske vojske in katere spremembe so začele veljati v soboto, ohranja nekatere nepravilnosti iz preteklosti in uvaja nove. Na predsednika vlade Janeza Janšo so zato naslovili svoj predlog uredbe.