Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da za njihove standarde ni dovolj strogih pogojev za upokojevanje in višino pokojnin, zato želijo na različne načine zvišati vplačane prispevke in omejiti pravice, ki iz njih izhajajo, so v gibanju zapisali v sporočilu za javnost.

Med priporočili po oceni gibanja zlasti izstopajo: zvišanje najnižje starosti za upokojitev s 60 na 62 let, uvedba lažjega odpuščanja delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojevanje, omogočanje kombiniranja dela s pokojem, ukinitev minimalne višine prispevkov samozaposlenih in zvišanje osnove za prispevke, za izračun pokojnine bi se namesto po najboljših 24 letih ravnali po celotnem delovnem obdobju, kar bi po mnenju gibanja najbolj udarilo prekarce. Prav tako želijo, da država spodbuja vlaganje v dodatne pokojninske sklade, posebej tiste, ki z vplačili delavcev špekulirajo na finančnih trgih, s čimer tvegajo izgubo vseh vplačanih sredstev, so poudarili v gibanju.

»Načeloma ne gre za nič novega, saj je OECD znana neoliberalna trdnjava, ki med drugim zagovarja tudi uvedbo šolnin na slovenskih univerzah, ampak vseeno je ogabno, s kakšno lahkotnostjo govorijo o sesuvanju javnega zdravstva in pokojnin, zavito v leporečenje,« so navedli.

S stališča kapitala so storitve javnega zdravstva, šolstva in pokojninskega sistema »neracionalne«, so dodali. S stališča delavca privatizacija javnega pokojninskega sistema pomeni, da mora sam varčevati za pokojnine v zasebnih pokojninskih skladih, daljšanje delovne dobe za doseganje pokojnine pa pomeni, da mora delati dlje, kar še bolj ogroža njegovo zdravje in po nepotrebnem dodatno obremenjuje zdravstveni sistem, so pojasnili.

»Ostro zavračamo tovrstno ogrožanje dobrobiti ljudi in rušenje javnih sistemov, ki so jih postavljali veliko bolj sposobni državniki kot današnji, v prid dobičkov, ko pa bi lahko javne blagajne in socialno državo ohranjali ravno s tem, da obdavčimo dobičke, premoženje in tako delamo v občem interesu, ne partikularnem interesu enega dela družbe, ki parazitira na večini,« so še zapisali.