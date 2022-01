Nekateri med pravilniki, ki jih je treba sprejeti za ustrezno izvajanje zakona, bodo po njegovih besedah enostavni. Tak bo denimo pravilnik o vpisu izvajalcev dolgotrajne oskrbe, ki najbrž ne bo zahteval dolgotrajnega usklajevanja, je dejal.

»Pravilnik o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe pa najbrž zahteva dodatno javno razpravo, in možnost zanjo bo v naslednjih tednih,« je zagotovil danes v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Branka Simonoviča iz DeSUS.

Simonoviča je namreč zanimalo več o izvajanju decembra lani sprejetega zakona, saj bo treba po njegovih besedah sprejeti podzakonske predpise, ki bodo med drugim podrobneje opredeljevali nabor in način izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe.

Z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel 9. decembra lani, se to področje sistemsko ureja. Določen je niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih.

Sistem zajema institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. V vse oblike oskrbe razen institucionalne je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrba.

Pravice se bodo uvajale postopno do leta 2024. Prvi bosta pravici do dolgotrajne oskrbe v instituciji in do oskrbovalca družinskega člana, in sicer od 1. januarja 2023.