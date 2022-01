V Avstriji so necepljeni v preteklih tednih svoje domove lahko zapustili le, če so imeli dober razlog, med drugim pot na delo, nakup živil ali sprehod. Po novem se lahko gibajo na prostem brez razloga in se srečajo tudi s prijatelji. Še naprej ne smejo v lokale, na prireditve in večino trgovin, saj tu velja pogoj PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19).

Medtem so v državi tudi v pričakovanju sprejetja zakona o obveznem cepljenju proti covidu-19. Predvidoma v četrtek bi ga lahko sprejel zgornji dom parlamenta. Potem sledi še podpis predsednika Avstrije Alexandra Van der Bellna in objava v uradnem listu.

Približno teden pred uvedbo zakona v državi v celoti ni cepljenih še okoli 20 odstotkov ljudi. Pri čemer je 83 odstotkov odraslih prejelo najmanj en odmerek. Samo v zadnjih dveh tednih se je prvič cepilo okoli 85.000 ljudi. Najslabšo stopnjo precepljenosti imajo na avstrijskem Koroškem, kjer ima 78 odstotkov odraslih veljavno potrdilo o cepljenju, najboljšo na Gradiščanskem, kjer je cepljenih 86 odstotkov.

Obvezno cepljenje bo v Avstriji veljalo za vse polnoletne, ki imajo v Avstriji stalno ali začasno prebivališče. Izjema od ukrepa bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov.

Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala predvidoma do sredine marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi.