Potem ko je parlamentarni odbor za pravosodje podprl predlog poslanca SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega za spremembo kazenskega zakonika, ki skrajšuje zastaralne roke za nekatere oblike kriminala (celo za nazaj), je državni zbor z današnje seje Jelinčičev predlog umaknil. To so zahtevali poslanci opozicijskih strank KUL in nepovezana poslanska skupina. Njihov predlog pa so podprli še poslanci DeSUS, Konkretno in predstavnika narodnih skupnosti.

Proti umiku pa so poleg predlagateljev, poslancev SNS, glasovali tudi poslanci SDS in NSi. Spomnimo sicer, da so pred dnevi iz poslanske skupine NSi sporočili, da spremembe kazenskega zakonika ne bodo podprli. »Čeprav podpiramo vse korake v smeri pospešitve in učinkovitosti kazenskega pregona, smo pred odločanjem na plenarni seji presodili, da določene rešitve vseeno prinašajo prevelika in nepotrebna tveganja,« so pojasnili v NSi. Na seji odbora so spremembo zakonika podprli tudi predstavniki Konkretno, a so pozneje sporočili, da sicer zagovarjajo skrajšanje sodnik postopkov, da pa nikakor ne morejo dopustiti, da bi zaradi sprejema te novele nekateri sodni postopki z danes na jutri zastarali.

Vodje opozicijskih poslanskih skupin KUL so sicer drug za drugim poudarjali, da so nekateri vladajoči podporo zakoniku odtegnili zato, ker so se ustrašili napovedi civilne družbe, da bo v primeru njegove spremembe prišlo do referenduma. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je spomnil, da zakoniku nasprotuje tako pravna stroka kot Evropsko javno tožilstvo. »Pritisk je velik, volitve so blizu in stranke vladajoče koalicije ste se ustrašile ter ena za drugo distancirale od tega spornega zakonika,« je poudaril Golubović. Dejal je še, da je sprememba kazenska zakonika sporna in neprimerna, ter da kaže, tako Golubović, kako si trenutna oblast želi podrediti državo in njen pravni red. »V urejeni demokraciji tak zakon sploh ne bi prišel v obravnavo,« je dodal.