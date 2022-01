Bruto domači proizvod (BDP) območja z evrom se je po sezonsko prilagojenih podatkih v tretjem četrtletju lani na četrtletni ravni povečal za 2,3 odstotka, celotne EU pa za 2,2 odstotka. S tem je Eurostat navzgor popravil prvotno oceno za to obdobje v obeh primerih za 0,1 odstotne točke.

Rast je bila v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi z enakim četrtletjem predlani v območju z evrom 4,6-odstotna, v EU pa 4,8-odstotna. V tretjem lanskem četrtletju se je v medletni primerjavi okrepila v evrskem območju za 3,9 odstotka in v EU za 4,1 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem med državami, za katere je Eurostat že imel podatke, rast najbolj okrepila v Španiji (+2 odstotka), na Portugalskem (+1,6 odstotka) in na Švedskem (+1,4 odstotka).

Padec obsega BDP pa so v tem obdobju zabeležile Avstrija (-2,2 odstotka), Nemčija (-0,7 odstotka) in Latvija (-0,1 odstotka).

Vse države, za katere je Eurostat imel podatke, so v zadnjem lanskem četrtletju v medletni primerjavi zabeležile rast, so še dodali v evropskem statističnem uradu, kjer bodo naslednjo oceno o gibanju BDP v zadnjem lanskem četrtletju in celotnem letu objavili 15. februarja.

Območje z evrom in EU sta tako lani okrevala. Evropsko območje je namreč v letu 2020, ko je bilo zaradi koronavirusne bolezni in ukrepov za zajezitev njene širitve več mesecev javno življenje delno zaustavljeno, beležilo 6,4-odstotno znižanje obsega BDP, EU pa 5,9-odstotni upad BDP.

V tokratni oceni za evrsko območje in celotno EU podatkov za Slovenijo še ni. Ti bodo objavljeni konec februarja.