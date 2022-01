Talibanski predstavniki so danes zavrnili navedbe iz poročila. Vztrajajo, da so zabeležene smrti posledica osebnih sporov in da vse primere preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP Afganistansko notranje ministrstvo je v odzivu na Twitterju objavilo, da od razglasitve splošne amnestije, ki so jo talibani razglasili ob prevzemu oblasti, niso odgovorni za nikogaršnjo smrt.

Misija ZN za pomoč Afganistanu (Unama) sicer prejema verodostojne navedbe o pobojih, izginotjih in drugih kršitvah. Več kot dve tretjini teh usmrtitev naj bi bilo izvensodnih, še navaja poročilo. Poročilo ZN tudi navaja, da so se poleg političnih umorov dogajale tudi omejitve temeljnih svoboščine žensk in pravice do protestiranja. Talibani naj bi namreč zatirali mirne proteste in sistematično onemogočali ženskam in dekletom dostop do dela in izobraževanja.

Afganistan se nahaja v primežu humanitarne katastrofe, ki jo je talibanski prevzem oblasti zgolj poglobil. Zahodne države so od takrat zamrznile mednarodno pomoč v vrednosti več milijard dolarjev. Talibanske vlade, ki jo spremljajo obtožbe o kršitvi človekovih pravic in omejevanja temeljnih svoboščin, doslej ni priznala še nobena država.