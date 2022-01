Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bodo od jutri dalje stopila v veljavo nova pravila o veljavnosti evropskega covidnega potrdila. Njegova veljavnost po novem ne bo več neomejena, podaljšati pa ga bo mogoče s cepljenjem s poživitvenim odmerkom. Protokol začne veljati ob polnoči.

S 1. februarjem tsako Slovenija uvaja slovensko covidno potrdilo o hitrem pozitivnem testu. Kot je poudaril minister, se bo potrdilo sicer preverjalo z isto aplikacijo kot evropsko digitalno covidno potrdilo, vendar bo veljalo samo v Sloveniji in se z njim ne bo dalo prehajati v druge države.

Na PCR testiranje le po navodilih zdravnika

Vse osebe s pozitivnim hitrim antigenskim testom, ne glede na to, ali imajo simptome ali ne, imajo tako potrjeno okužbo s koronavirusom. Če je je test negativen, a ima oseba simptome, se mora izolirati za 72 ur. Če so po tem času simptomi še vedno prisotni, je treba ponovno opraviti hitri test. Če je ta pozitiven, gre za potrjeno okužbo, v nasprotnem primeru pa naj se oseba obrne na izbranega osebnega zdravnika. Na PCR-testiranje bo osebo napotil osebni zdravnik oziroma zdravnik, ki obravnava bolnika. V to skupino sodijo predvsem kronični bolniki, nosečnice, imunsko oslabljene osebe in otroci, ki imajo povečano tveganje za težji potek covida-19, je še pojasnil Poklukar.

Gre sicer za začasen ukrep, dokler je virus med populacijo tako močno razširjen.

V nedeljo so ob 11.067 PCR-testih potrdili 8575 okužb z novim koronavirusom, kar je približno toliko kot pred tednom dni. Delež pozitivnih testov je znašal 77,5 odstotka.