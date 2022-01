Podobno kot lani Tampa Bay Buccaneers bo imel Los Angeles čez 14 dni priložnost, da Super Bowl osvoji na domačem stadionu.

Los Angeles je na tekmi zaostajal že s 7:17. Do vodstva so prišli šele 109 sekund pred koncem. »To je bila neverjetna predstava naše ekipe. V slačilnici smo rekli, da te tekme ne bomo izgubili,« je po zmagi Los Angelesa dejal »quarterback« domače ekipe Matthew Stafford, ki se je v Kalifornijo preselil pred letošnjo sezono iz Detroita.

Kansas pa je zmago zapravil sam, saj je na tekmi vodil že z 21:3, v podaljšku pa imel prvo žogo. A tekmeci so žogo prestregli, Evan McPherson pa je dosegel odločilne točke za presenečenje in finale 13. februarja.

»Če izgubiš žreb pred podaljškom proti taki ekipi, greš običajno poražen domov,« je po tekmi za CBS povedal »quarterback« Joe Burrow in priznal, da je po zmagi ostal brez besed.

Nazadnje je Los Angeles igral v finalu leta 2019, ko so jih premagali New England Patriots. Rams, takrat še St. Louis Rams, so se edinega naslova veselili leta 2000, ko so s 23:16 premagali Tennessee Titans. Cincinnati Bengals naslova še nimajo, nazadnje pa so na Super Bowlu igrali pred 33 leti, tako kot leta 1982 pa so izgubili proti San Franciscu.