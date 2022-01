#video Trojni dvojček Luke Dončića premalo za novo zmago Dallasa

Slovenski košarkar Luka Dončić je ponoči zablestel tudi na tekmi v Orlandu in dosegel 34 točk, 12 skokov in 11 podaj. Sedmi trojni dvojček v sezoni pa ni bilo dovolj, da bi Dallas Mavericks prišli do nove zmage. V Orlandu je bil s 110:108 boljši tamkajšnji Magic.