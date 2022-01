Po slabi predstavi proti Bourgu so košarkarji Cedevite Olimpije podobno kot proti Crveni zvezdi v ligi ABA proti Budućnosti prikazali precej boljši obraz, a izkupiček je na koncu enak – poraz. Ljubljančani so jih zdaj nabrali že štiri zapored, zato jih po evropskem pokalu tudi v jadranskem tekmovanju čaka hud boj za mesta v končnici. Zmajem namreč tesno dihajo za vrat Igokea, Mega in Mornar.

Pred začetkom včerajšnje tekme je na parketu dvorane Morača potekal skorajda slovesni dogodek, saj so košarkarji enega in drugega moštva v karierah pogosto že igrali v istih ekipah in so se tako razveselili ponovnih snidenj. V klepet so se predvsem zapletli v lanski sezoni član Olimpije Kendrick Perry, ki je pred dnevi okrepil Budućnost, in tisti člani ljubljanskega moštva, ki so si z njim delili slačilnico. Ob uvodnem sodnikovem metu so vsa poznanstva in prijateljstva jasno šla v pozabo. Gostje so tekmo dobro odprli in bili razpoloženi predvsem v napadu, medtem ko je obramba že tradicionalno pešala. Trener Jurica Golemac se je to pot odločil, da v začetno peterko znova uvrsti Elvina Ejima namesto Zorana Dragića, ki je po prihodu s klopi v igro vnesel dodatno energijo. Precej bolj osredotočen kot na zadnjih tekmah je bil tudi Jacob Pullen, ki je skupaj s soigralci po delnem izidu 9:0 na začetku druge četrtine prevzel vajeti nad potekom dogodkov in držal rahlo prednost pred nasprotnikom, vse do slabih treh minut pred koncem polčasa. Gostom je tedaj močno padla osredotočenost, kar so igralci trenerja Aleksandra Džkića znali kaznovati in z delnim izidom 16:4 na glavni odmor krenili s precej boljšimi občutki.

Ker so Golemca motile nekatere odločitve delilcev pravice, je prejel po izteku prvih 20 minut tehnično napako, kar je Budućnost z zadetim prostim metom izkoristila pred začetkom drugega polčasa. Gostitelji so si nato nabrali devet točk prednosti, a so jih Ljubljančani hitro izničili, nato pa dobro zaigrali ob koncu tretje četrtine in v zadnjo krenili točkovno poravnani z nasprotnikom. V izenačenem zaključku je voz Olimpije z dobro igro na obeh straneh igrišča vlekel Zoran Dragić, ki je prikazal najboljšo predstavo od prihoda v klub. Slabe tri minute pred koncem ob poravnanem izidu na 78 je sledila znova sporna odločitev sodnikov. Dragiću je pri poizkusu branjenja Vladimirja Micova pri metu za tri točke pot zaprl Jerome Seeley in ga podrl. Delilici pravice so na začudenje gostov prekršek zapiskali Olimpijinemu igralcu, ob tem pa Budućnosti še priznali zadeti met za tri Micova, čeprav je bil dosežen po trku. Kapetanu Jaki Blažiču in soigralcem je s silnimi napori izid 50 sekund pred koncem znova uspelo poravnati, a je nato, kot že tolikokrat proti zeleno-oranžnim, ključno trojko prek roke Blažiča zadel Justin Cobbs in odločil o zmagovalcu.

»Takšne tekme odločajo malenkosti. Na koncu je Cobbs zadel težko trojko, a ključni trenutek je bila priznana trojka Micova in dodatna prosta meta za Budućnost. Igrali smo s pravo energijo in borbenostjo. Delali smo tudi napake, ki jih bomo poskušali odpraviti. Smo na pravi poti,« meni trener Olimpije Jurica Golemac. Svoje videnje je dodal tudi Zoran Dragić. »Bili smo blizu, a so nas pokopale manjše napake, kot sta skok in obramba na trojkah. Zdaj imamo dve pomembni tekmi na domačen parketu, ki ju moramo nujno dobiti.«

Liga ABA, 18. krog: C. zvezda – Mornar 81:74 (Davidovac 18; Mihailović 26), FMP – Mega 79:86 (Jones 21; Simanić 15), Cibona – S. centar 90:75 (Gegić in Vildoza po 18; Kamenjaš 20), že odigrano: Krka – Partizan 63:79, Split – Igokea 89:77, Borac – Zadar 79:73.