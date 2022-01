Špela Čadež, režiserka in avtorica animiranih filmov: Včasih se počutim, kot bi veslala z vžigalicami

Avtorica animiranih filmov, producentka in režiserka Špela Čadež je ena naših najuglednejših in mednarodno uveljavljenih filmskih ustvarjalk. S svojimi kratkimi animiranimi filmi navdušuje na festivalih po vsem svetu, nase pa je opozorila že s prvima lutkovnima animacijama Zasukanec (2004) in Ljubezen je bolezen (2007), ki ju je posnela še v času študija na akademiji za medijsko umetnost v Kölnu, kamor se je odpravila po diplomi iz grafičnega oblikovanja na ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Dokončno se je uveljavila z animiranim filmom Boles (2013), ki je prejel množico mednarodnih nagrad, enako uspešen pa je bil tudi njen naslednji projekt Nočna ptica (2016).