Švedska petič (po letih 1994, 1998, 2000, 2002) ali Španija tretjič (2018, 2020) na rokometnem Mt. Blancu – to je bilo glavno vprašanje pred finalom v Budimpešti. Za podaljšano finalno predigro sta na tekmi za končno tretje mesto s podaljški poskrbeli Danska in Francija, aktualni svetovni prvaki Skandinavci (Jacob Holm 10 golov, Niclas Kirkelokke 5, Niklas Landin 18 obramb) pa so tudi brez prvega zvezdnika Mikkela Hansna in po 13 izenačenjih nadigrali aktualne olimpijske prvake Francoze (Kentin Mahe 8, Hugo Descat 7, Vincent Gerard 18 obramb) in se jim maščevali za poraz na OI v Tokiu.

V finale 15. EP so Švedi krenili z včeraj izbranima najkoristnejšim igralcem (MVP) prvenstva Jimom Gottfridssonom in najboljšim obrambnim igralcem Oscarjem Bergendahlom, v idealni sedmerici Eura pa so se poleg Dancev Hansna (levi zunanji) in Mathiasom Gidslom (desni zunanji) znašli še Islandec Viktor Hallgrimsson (vratar), Črnogorec Miloš Vujović (levo krilo), Nizozemec Luc Steins (srednji zunanji), Španec Aleix Gomez (desno krilo) in Nemec Johannes Golla (krožni napadalec). Po devetih izenačenjih v drugem polčasu (nazadnje pri 26:26 v 59. minuti) je odločitev o evropskem prvaku padla prav v zadnjih sekundah, ko so si Švedi (Niclas Ekeberg in Oscar Bergendahl po pet, Andreas Palicka 11 obramb) tri sekunde pred koncem priigrali sedemmetrovko.

Španci (Adrian Figueras in Aleix Gomez po šest) so upali, da bo Niclas Ekberg zgrešil najstrožjo kazen in da bodo o zmagovalcu odločali podaljški, a 33-letni član nemškega Kiela je hladnokrvno zabil za peti naslov evropskega prvaka za Švedsko in prvega po dvajsetih letih. Švedi so se tako maščevali Špancem za poraz v prvem delu letošnjega Eura (28:32) in neuspeh v finalu EP 2018 na Hrvaškem (23:29). »Mnogi po prvem delu prvenstva niso verjeli v nas, a so fantje na zadnjih šestih tekmah šestkrat zmagali in zasluženo postali prvaki Evrope. Zares sem ponosen nanje in zlato kolajno so si povsem zaslužili,« je po veličastni zmagi v finalu pred 14.238 gledalci v dvorani MVM Dome v Budimpešti dejal 49-letni Glenn Solberg, Norvežan in nekdanji reprezentant na selektorski klopi Švedske. Precej manj so bili seveda zadovoljni Španci, ki so po dveh zaporednih evropskih lovorikah doživeli že peti finalni poraz v zgodovini EP.