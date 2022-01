Sedemindvajseto mesto Ilke Štuhec (na sobotnem smuku) in dve 30. mesti Maruše Ferk Saioni (na sobotnem smuku in včerajšnjem superveleslalomu) je slovenski izkupiček zadnjih dveh tekem svetovnega pokala alpskih smučark pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Pekingu. Vsi trije slovenski starti (Štuhčeva včeraj ni nastopila) so se torej končali z uvrstitvami med dobitnice točk, bolj kot to, saj uvrstitve vendarle niso nič posebnega, pa je zadovoljivo, da se pri najboljši slovenski smukačici stanje kolena, v katerem je začutila bolečine med prejšnjim smukom v Cortini, izboljšuje.

»Ni ravno super, je pa vsak dan boljše,« je po 27. mestu, njenem najslabšem na smukih v tej sezoni, o kolenu povedala Ilka Štuhec. »Cilj je bil, da poskusim odmisliti bolečino in se čim bolj 'vreči dol'. V eni sekundi pa je seveda težko popolnoma preklopiti in si reči, da si zdaj pa zelo samozavesten in greš na polno, saj je bil to vendarle šele moj tretji dan na smučkah po Cortini. To se pozna, a se je vse kar dobro obneslo in je to odličen pokazatelj za naprej,« je še dodala Štuhčeva, ki je po smuku misli že usmerila proti »tekmi sezone« na olimpijskih igrah. Tja potuje v sredo zgodaj zjutraj, včerajšnji dan pa je raje, kot da bi tvegala z nastopom na superveleslalomu, izkoristila za dan počitka.

Zmage na smuku se je veselila aktualna svetovna prvakinja Švicarka Corinne Suter, ki je dosegla tretjo smukaško zmago v karieri in skupno četrto, s tem pa se je v skupnem seštevku na 69 točk zaostanka približala zmagovalki štirih smukov te sezone od šestih Italijanki Sofii Goggia, ki se je prejšnji konec tedna poškodovala v Cortini. Za popolno švicarsko slavje (prvič na smukih v Garsmich-Partenkirchnu sta Švicarki zasedli prvi dve mesti) pa je z drugim mestom poskrbela še Jasmine Flury. Na včerajšnjem superveleslalomu smo medtem videli dvojno zmago, ki je bila za obe zmagovalki tretja, a na drugačen način. Z do stotinke enakim časom sta v cilj prismučali Italijanka Federica Brignone in Avstrijka Cornelia Hütter, pri čemer je prva dosegla tretjo superveleslalomsko zmago v sezoni in se utrdila v vodstvu skupnega seštevka discipline, druga pa je vknjižila tretjo zmago v karieri.

Garmisch-Partenkirchen v številkah Smuk za ženske: 1. C. Suter (Švi) 1:40,74, 2. Flury (Švi) +0,51, 3. Hütter (Avs) +0,78, 4. Weidle (Nem) +0,82, 5. Delago (Ita) +0,85, 6. Reisinger +0,92, 7. Rädler (obe Avs) +0,94, 8. Hählen (Švi) +1,02, 9. Gagnon (Kan) +1,05, 10. Scheyer (Avs) +1,14, 27. Štuhec +2,88, 30. Ferk Saioni (obe Slo) +3,10. Svetovni pokal – smuk (po 6 tekmah): 1. Goggia (Ita) 400, 2. C. Suter 331, 3. Siebenhofer (Avs) 278, 4. Johnson (ZDA) 240, 5. Puchner (Avs) 231, 15. Štuhec 115, 38. Ferk Saioni 8. Superveleslalom za ženske: 1. Brignone (Ita) in Hütter (Avs) 1:18,19, 3. Tippler (Avs) + 0,82, 4. Puchner +0,83, 5. Fest (Avs) +0,93, 6. Miradoli (Fra) +0,98, 7. J. Suter (Švi) +1,01, 8. Hählen in C. Suter po +1,03, 10. Curtoni (Ita) +1,10, 30. Ferk Saioni +2,19. Svetovni pokal – superveleslalom (po 7 tekmah): 1. Brignone 477, 2. Curtoni 374, 3. Goggia 332, 4. Tippler 259, 5. Gut-Behrami (Švi) in C. Suter po 226, 42. Ferk Saioni 16. Svetovni pokal – skupno (po 27 tekmah): 1. Shiffrin (ZDA) 1026, 2. Vlhova (Slk) 1009, 3. Brignone 772, 4. Goggia 769, 5. Hector (Šve) 682, 6. C. Suter 570, 7. Siebenhofer 547, 8. Gut-Behrami 518, 9. Curtoni 499, 10. Gisin (Švi) 490, 24. Bucik 279, 26. Slokar 237, 46. Hrovat 131, 49. Štuhec 115, 63. Robnik 79, 76. Dvornik 46, 94. Ferk Saioni 24.