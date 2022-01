Priznam, da sem v družbi partnerja raje sovoznik kot šofer. Kajti imeti moškega na sovoznikovem sedežu je popolnoma nepotreben adrenalin. Dragi moji gospodje, če vam še nobena ni tega iskreno povedala – ženske sovražimo, ko nam moški med vožnjo komentirajo, kdaj prestaviti v višjo prestavo in pritisniti na plin ter kdaj v križišču izsiliti prednost. Ne vem, kako ve dame, ampak včasih me ima, da bi partnerja enostavno pustila sredi ceste in naj se peš vrne domov ali znajde drugače.

Ena od raziskav je pokazala, da moške najbolj jezi, ko ženska vozi z napačno hitrostjo. Res je, da moški preprosto vozijo drugače kot ženske. Menda so bolj agresivni in drznejši. Kar ni nujno bolje. Zato se lahko, kadar vozi ženska, moški hitro spremeni v nadležnega inštruktorja, ki laja in daje ukaze in vsa mogoča nepotrebna navodila. Verjemite, da se kritika na našo vožnjo še nikoli ni dobro končala.

Še nekaj je, kar gre moškim pošteno na živce – svinjarija v avtu. Bogokletno je odložiti žvečilni gumi v pepelnik njegovega avtomobila ali papirnat robček v predal v vratih. Da o laseh, ki se primejo hrbtišča avtomobilskega sedeža, sploh ne govorim. Ampak bolj moteče kot ta občutljivost je vsaj za večino žensk nekonsistentnost te njegove pedantnosti, ki se ga nikakor ne prime doma. Svoje nogavice lahko odlaga sredi dnevne sobe, spalnice ali nekaj pedi stran od koša za perilo.

Tudi ko gre za izbruhe jeze v avtomobilu na račun drugih udeležencev v prometu, ta »ekskluziva« pripada le vozniku. Kajti če je ženska na sovoznikovem sedežu, bo brez težav izklopila in pozabila na promet okoli sebe. Kadar pa je ženska za volanom in ima kaj povedati o kaosu na cesti, se njena slaba volja takoj pripiše »pms«.

In še nekaj je, kar nas voznice dela drugačne od voznikov. V avtu nikoli ne sme zmanjkati zaloge žvečilnih gumijev in razpršila za osvežitev notranjosti avtomobila, med obvezno opremo sodijo tudi vlažilni in navadni robčki pa seveda polnilnik za telefon. In medtem ko bo ženska tolerirala, da si moški po svoji želji nastavi klimo v avtu, saj ona s svojimi težavami z menopavzo tako nikoli ne zadane prave temperature, pa glasba v avtu, ko ona vozi, ostaja njena izbira. Zato prste stran.