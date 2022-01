Avtorica začne z osebno diskvalifikacijo kolumnista, kar že samo po sebi pokaže, da skuša nastopati s pozicije argumenta moči. To pomeni, da nima moči argumenta in da se tega zaveda. Odtod tudi podpis zasebnega zapisa s službeno titulo, kar naj bi dalo njenemu pisanju težo strokovne avtoritete, dejansko pa zgolj potrjuje tisto, kar razkrije že uvod. Človek, ki zares verjame vase, si ne bo dovolil osebne diskvalifikacije sogovornika in tudi ne bo nastopil z argumenti, ki ne dokazujejo ničesar od tega, kar skuša dokazati. V tem zapisu ni prostora, da bi v celoti navajal dele obravnavanega teksta in ga nato komentiral, zato bom predpostavil, da je bralec omenjeni tekst prebral.

Če sebi dovoljujemo izbirati, katere ukrepe oblasti in te ali one stroke bomo podprli in katerih ne, čemu se bomo upirali in čemu ne, moramo to dovoliti tudi tistim, ki mislijo drugače. Če je nekomu »dano videti svet in življenje« z njegovega zornega kota, mora sprejeti, da je nekomu drugemu dano videti drugače. Slovenski državljani se v tridesetih letih samostojne Slovenije nismo množično uprli skoraj ničemur od tega, kar nam uničuje tako rekoč vse vidike življenja te skupnosti. Žal. Zato smo zdaj blizu konca tega procesa, saj nam grozi množični poseg v nedotakljivost telesa, potem ko so nam že prepovedali svobodno gibanje in dihanje. Izgovor, da gre za varovanje pred okužbo s covidom, je prazen, saj ukrepi, proti katerim ljudje protestirajo, ne varujejo pred ničemer.

Tukaj si bom dovolil uporabiti del teksta menda neobjavljene kolumne Antona Komata, ki nas je spomnil na eno temeljnih načel naravnega in tudi rimskega prava – audi et alteram partem, poslušaj tudi drugo stran. Mastnak v svoji kolumni legitimno predstavlja natančno to: drugo stran. Komat navaja slikovit prikaz zdravnika dr. Borislava Antonijevića, Aliansa za zdravje Srbije, na vprašanje, v čem je razlika med cepljenimi in necepljenimi: Ali lahko cepljeni in necepljeni zbolijo za covidom? Lahko. Ali lahko cepljeni in necepljeni prenašajo covid? Lahko. Ali lahko cepljeni in necepljeni težko zbolijo za covidom? Lahko. Ali lahko cepljeni in necepljeni končajo v bolnišnici? Lahko. Ali lahko cepljeni in necepljeni umrejo za covidom? Lahko. In v čem je potem razlika? V tem, da necepljeni ne morejo umreti od cepiva.

»Poglobljeno ukvarjanje s cepljenjem že skoraj pol stoletja« kot argument se mora neizogibno soočiti z lastno diskvalifikacijo v prvem odstavku. Nakopičeno nekajdesetletno znanje »potone ali se zastrupi« ob napadu (novih) koronavirusov. Ali ni očitno in ali je treba res posebej razlagati, da eno cepivo ni isto kot drugo cepivo? In da se dosedanja cepiva ne morejo obravnavati enako kot nove in najnovejše generacije cepiv? Dokler se ne ve, kaj je v tako imenovanih proticovidnih cepivih in kako v resnici delujejo, dokler niso opravljene analize na osnovi dolgoletnega spremljanja učinkov in posledic tudi na globalni ravni, ne vemo nič. Še več, nevarno je, če si domišljamo, da vemo tako rekoč vse, in delujemo s te pozicije.

Da nimamo časa za študij in da je treba pač zaupati etiki industrijske farmacije? Da, tukaj smo. To je v resnici edini argument, do katerega pridemo, če se o zadevi pomenimo do konca. Menda nimamo časa, ker se mudi. Tukaj tiči vsa neprijetnost Mastnakovega pisanja z režimskega vidika. Zapis »Tektonski premik« je namreč sledil njegovima nedavnima objavama »Od kod hitenje z obveznim cepljenjem?« in »Znanstveni konsenz?«. Pripisati globalnemu farmacevtskemu kapitalu, ki se je dvignil nad kakršen koli nadzor družbe, skrb za zdravje človeštva, je enako, kot bi orožarskemu obrazu taistega kapitala pripisali skrb za mir in demokracijo. En odstotek samozvane elite preko koncentriranega globalnega kapitala obvladuje »svet in življenje« celotne svetovne populacije. Tisti, ki mu pri tem pomagajo, aktivno sodelujejo pri graditvi telesnega in umskega zapora za svoje otroke in njih otroke. Drugi se osebno ali vsaj mnenjsko pridružujejo množičnim protestom po vsem svetu, kakršnih še ni bilo in jih tudi ne bo. Ali ne bodo potrebni ali pa bodo onemogočeni.

Naj zaključim z odgovorom na vprašanje, s katerim se zaključuje tudi obravnavani komentar: »Kaj pa ste v času, ko smo imeli krizo, delali vi?« To vprašanje je v resnici razlog, da sem zapisal ta tekst. Da si ne bi kasneje, ko bo prepozno, moral očitati, da nisem storil ničesar.

Bojan Pristavec, Škofja Loka