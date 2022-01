Zato je zdaj glavna mantra opozicije, da bodo po volitvah sodelovali s komer koli, samo s strankami sedanje koalicije da ne bodo sodelovali. To zveni že dovolj prepričljivo, da lahko nadomešča konkretne in specifične predvolilne programe, ki jih še nimajo (zelo) izdelanih – in ki volilcev tako ali tako ne zanimajo pretirano. Da je antijanšizem postal prevladujoča in ne nazadnje prepričljiva platforma, je morda obžalovanja vredno, je pa seveda razumljivo. Tako pač je.

Zato se zdaj vlada iztrčava s ponarejeno spravaškimi pozivi k sodelovanju. Zato zdaj na lepem povezovalna vlada poziva opozicijo k sodelovanju, čeprav jo je ves čas serijsko omalovaževala. Zato se tudi v druge strankarske zastave zakamuflirani privrženci te vlade predstavljajo kot namišljeni rešiteljski mostograditelji.

No, saj sem še ne tako davno v zvezi s tem napisal: Janšev odnos do opozicije spominja na nesrečen in patriarhalen zakonski jarem, v katerem mož vsak dan maltretira ženo – potem pa se na lepem spomni, da sta za razplod potrebna dva, in ji predlaga, naj dá noge narazen in misli na prihodnost Slovenije.

Zdaj lahko dodam samo še to: kar imejte to svojo sredino. Ne pomeni ne. Večer v nedeljo