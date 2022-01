Da, avtomobili so z leti, poleg drugega, tudi zelo zrasli. Polo danes v dolžino meri toliko, kot je golf tretje generacije, dandanašnji golf je od prvega daljši za pol metra. Z rastjo avtomobilov pa so se premikale tudi meje, znotraj katerih posamezen avtomobil uvrstimo v posamezen razred. Če malce »fantaziramo« – če bi golf danes na ceste zapeljal z dolžino prve generacije, bi ga uvrstili med mestne malčke, s čimer bi bil tako rekoč vnaprej obsojen na neuspeh. Ti avtomobili namreč na večini trgov, vključno z veliko večino evropskih in tudi slovenskim, izginjajo iz prodajnih katalogov, v ponudbi jih je zadržala le še peščica znamk, veliko od teh, ki ga je, pa je že tudi napovedala, da naslednikov aktualni modeli ne bodo dobili. Je to torej konec še enega, nekoč, še ne tako dolgo tega, izredno pomembnega segmenta in hkrati edinega, za katerega potop ne moremo, vsaj ne v toliki meri kot pri drugih, »kriviti« športnih terencev? Da in ne.

Da zagotovo, ko govorimo o mestnih malčkih, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem. Čeprav vedno več znamk tako ali tako napoveduje, da takih avtomobilov že čez kako desetletje ne bodo imeli nasploh, se bodo tovrstni malčki poslovili še prej, med prvimi. Jasno, prvi in najpomembnejši razlog tiči v zaslužku, ki ga proizvajalci s takšnimi avtomobili ustvarijo bistveno premalo – da niso dobičkonosni, je kriva predvsem njihova cena oziroma razmerje cene v primerjavi s številko večjimi vozili, ki lastniku za le malce več denarja prinesejo bistveno več udobja in uporabnosti. Ne gre pa spregledati niti tega, da so ti avtomobili premajhni, da bi »nosili« hibridno tehnologijo, s čimer odpade tudi »vmesna« možnost…

Drugi del odgovora, torej da z njimi še ne bo konec, pa se nanaša na mestne malčke z električnim pogonom. Čeprav je precejšnja težava za zdaj nerešljiva, opremiti jih z dovolj zmogljivimi baterijami, ki bi omogočale dosege večjih avtomobilov, številni proizvajalci nad njimi še niso obupali. Le da bodo ti avtomobili zaradi vsega omenjenega še bolj poudarjeno mestni. Sploh za večja urbana naselja pa so še vedno idealni, četudi imajo le 100 kilometrov realnega dosega. Čeprav tega bržčas ni pričakoval nihče, novice, ki je odjeknila prejšnji teden, zaradi vsega zapisanega tako ne moremo označiti za posebej presenetljivo: Volkswagen je namreč objavil, da za tem, ko ga je leta 2020 prenehal prodajati, v svojo ponudbo vrača električnega mestnega malčka e-Up. Pokazalo se je namreč, da je bazen kupcev takih avtomobilov toliko velik, da mu je treba ponuditi več možnosti.

Potem ko so jih nekateri že povsem odpisali, se tako zdi, da avtomobilski malčki vseeno še niso rekli zadnje besede. Bodo pa zagotovo prej kot drugi povsem električno preobraženi.