Zagotovo se še spomnite igralke Lorelei Lee v filmu Gospodje imajo raje plavolaske (1953), ki je svojega zaročenca popolnoma osupnila, ko se je na odru pojavila v rožnati satenasti obleki. Lee, ki jo je igrala Marilyn Monroe, je nato nastopila še v glasbeni točki, v kateri zapoje, da so »diamanti dekletovi najboljši prijatelji«. Gre za prizor, ki so ga v zadnjih desetletjih posnemale številne zvezdnice, od Madonne v svojem videu Material Girl do Margot Robbie v Pticah roparicah (Birds of Prey).

Enako nepozabna je bila obleka brez naramnic. Z ustreznimi rokavicami in s pripeto velikansko rožnato pentljo nad njeno zaobljeno zadnjico je po izidu filma leta 1953 postala ena od ikoničnih oblek Hollywooda. Toda obleka je bila pravzaprav zgolj alternativa v zadnjem hipu. Za veliko drznejšo izvirno kreacijo se zaradi škandala, ki je vključeval gole fotografije, na koncu le niso odločili.

Za gole fotografije prejela 50 dolarjev Štiri leta prej je namreč Monroejeva, takrat še neznana igralka, ki se je ukvarjala s priložnostnimi deli, gola pozirala pred fotografskim objektivom in pri tem zaslužila borih 50 dolarjev za serijo slik, ki so bile pozneje prikazane na koledarju. Na fotografijah, ki jih je posnel pin-up fotograf Tom Kelley, je igralka provokativno razgaljena ležala na rdečih rjuhah z obrazom, nagnjenim proti fotoaparatu, z iztegnjenimi rokami in prsti na nogah, iztegnjenimi v špičko, pa je ustvarila čutno linijo svojega popolnega telesa. V štiridelnem dokumentarnem filmu CNN »Reframed: Marilyn Monroe« zapeljiva blondinka pove, da ji je Kelley zagotovil, da je nihče ne bo prepoznal. Kljub vsemu na omenjenih fotografijah ni bilo mogoče prezreti njenih živahnih plavolasih kodrov in značilne rdeče šminke na ustnicah. Ko se je koledar leta 1952 pojavil na trgu, je hollywoodski profil Marilyn Monroe začel cveteti. Kmalu so jo prepoznali kot golo manekenko, kar je sprožilo odpor v konservativni Ameriki iz petdesetih let prejšnjega stoletja in usmerilo neprijetno pozornost na vzhajajočo zvezdo. Toda Monroejeva je iz škandala izšla kot zmagovalka in si s svojo neomajno poštenostjo celo pridobila simpatije.

Pomagala ji je iskrena izpoved »Pred nekaj leti, ko nisem imela denarja za hrano in najemnino, me je fotograf, ki sem ga poznala, prosil, naj poziram gola za umetniški koledar,« je povedala novinarki Aline Mosby pri United Press International. Filmski studio 20th Century Fox, ki je za naslednje leto načrtoval predstavitev produkcije Gospodje imajo raje blondinke, jo je celo prosil, naj zanika, da je to bila ona. A je zavrnila in novinarki pojasnila: »Oh, koledar visi v garažah po vsem mestu. Zakaj bi ga zanikali? Dobiš ga lahko kjer koli. Poleg tega se ga ne sramujem. Nisem naredila nič narobe.« S tem, da je imela fotografije v lasti, je lahko varovala pripoved – in svojo javno podobo – pred tistimi, ki so jo poskušali osramotiti. »Zaradi škandala z golim koledarjem so jo označevali kot uvod v seksualno revolucijo,« pravi profesorica ameriške književnosti Sarah Churchwell.

Polemika v zadnjem trenutku Kostumograf William Travilla - Billy, ki je z Monroejevo sodeloval pri enajstih filmih, vključno z Gospodje imajo raje blondinke, je za mrežo A & E kasneje povedal, da so fotografije za studio postale »divje«. Vodstveni delavci so se bali, da bi slike lahko uničile kariero Monroejeve in da bi se vlagatelji v film lahko umaknili. Sprva je bil Travilla, odgovoren za ustvarjanje »najbolj seksi, najvznemirljivejše, skoraj gole dame na zaslonu«, zelo drzen pri oblikovanju zdaj ikonične satenaste rožnate obleke. »Prsi in boke so pokrili diamanti, ki jih je sestavil draguljar. In ko smo bili pripravljeni za prvo fotografijo, se zgodi – koledar z golimi slikami Marilyn Monroe je prišel na trg.« Čeprav Monroejeve nikoli niso posneli v originalni obleki, obstajajo redke poskusne fotografije, na katerih jo nosi. Travilla je dejal, da so mu producenti, ki so se bali, da bi lahko izgubili ves denar za film, naročili, naj obleke vrže v smeti. Travilla se je nato lotil oblikovanja rožnate obleke, varnejše alternative, odločil se je za, kot je dejal, »obleko, ki več pokrije, kot razkrije«. Vendar pa so skrbi studia zaradi golih fotografij popustile, ko je film v blagajno prinesel 5,3 milijona dolarjev, s čimer je Monroejevo izstrelil v sam vrh. Istega leta je izšel še en film z Marilyn v glavni vlogi – Kako se poročiti z milijonarjem je zbral osem milijonov dolarjev. Kot je avtor Aubrey Solomon zapisal v svoji zgodovini 20th Century Foxa: »Leta 1953 sta bila Foxovi največji bogastvi CinemaScope in Marilyn Monroe – v tem vrstnem redu.« Morda ironično, pa vendar je treba omeniti, da je Marilyn Monroe prejela le 500 dolarjev na teden za vlogo v kultnem filmu, kot je razkrila v svojem zadnjem intervjuju za Life Magazine leta 1962. Za primerjavo, njena soigralka Jane Russell je s filmom zaslužila 200.000 dolarjev.