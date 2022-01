Čeprav se ga je pes, razumljivo, na začetku bal, sta Šerkezi in Jimmy zaupanje vzpostavila s salamo iz sendviča. Potem ko se je štirinožni planinec okrepčal s celim sendvičem, je zbral dovolj poguma, da je s police le skočil najprej na svojega rešitelja, nato še na tla. Da gre za izredno pametnega psa, je potrdil tudi Šerkezi, ki je povedal, da si je Jimmy izkopal luknjo v snegu, da je lažje preživel ledeno noč, v kateri je pihal orkanski veter. Skupaj sta se počasi in varno spustila v dolino in, kot je v smehu povedal gorski (pasji) reševalec, kuža je ob vrnitvi v dolino pokazal veliko več iskrene hvaležnosti in veselja kot marsikateri planinec, ki ga je v svoji dolgoletni karieri rešil iz kočljive in nevarne situacije v gorah. vl