Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se v družbi pogovarjali o isti stvari, a ste imeli diametralno nasprotna stališča? Zadnje čase se to dogaja pogosto, krivec pa je koronavirus. Če se želite skregati s prijatelji in kolegi, ni boljše teme od covida. Tem, ki razdvajajo, je seveda veliko, tudi precej bolj nedolžnih od smrtonosnega virusa. Barve, na primer. Ko omenimo črno, mnogi pomislijo na nekaj negativnega, češ da črn dan pomeni žalosten dan, da je črna gradnja nezakonita gradnja ali pa da je črna magija usmerjena v škodo ljudi. Toda črna lahko sporoča tudi veliko pozitivnega. V financah črne številke pomenijo, da je denarno stanje vzpodbudno, črni oblaki prinašajo dež in so simbol blaginje, črna pa je tudi barva resnosti in avtoritete. In slednje še posebej velja za svet avtomobilizma. Z razlogom.

»Avto je lahko poljubne barve, samo da je ta črna,« so slovite besede, ki jih je pred 112 leti izrekel legendarni ustanovitelj avtomobilskega podjetja Henry Ford. Ljudje ga še danes upoštevajo, saj črna sodi med najbolj priljubljene barve in številnim štirikolesnikom še kako pristaja. Pristajala je tudi našemu tokratnemu testnemu kandidatu, peugeotu 3008. Športnemu terencu z dodano vrednostjo. Je namreč priključni hibrid, kar pomeni, da omogoča tudi samostojno vožnjo na elektriko. Mnogi se bodo nad dosegom 40 kilometrov zmrdovali, a za večino Slovencev je to dovolj, da dnevno pridejo do službe in nazaj, potem sledi triurno polnjenje. Pri tem pa se pogosto zatakne. Če doma ali v bližini doma avta ne morete polniti, ga seveda lahko vozite na bencin. A vam to priporočamo samo deloma. V motorju se namreč skriva iskrivih 200 konjičkov, ki jih razganja podobno kot najstnico, konjenica pa je pripravljena, da vsemu svetu pokaže, kaj vse zmore. Seveda je po eni strani navdušujoče, ker boste med hitrejšimi na cesti (maksimalna hitrost je 240 km/h, pospešek do stotice 6,1 sekunde), a davek, ki ga boste plačali, je visok, saj se povprečna poraba približuje osmim litrov. Ali drugače povedano, 100 prevoženih kilometrov vas bo stalo 12 evrov. Če pa boste domačo nalogo opravili (beri: baterijo napolnili) ter kombinirali doseg bencinskega in dveh električnih motorjev (sistemska moč je kar 300 konjev), bo zapitek občutno nižji. V našem primeru skorajda polovico nižji. Priključni hibridi pač še iščejo svoj prostor pod soncem, zato jim moramo odpustiti kakšen minus več in (pre)majhen električni doseg je to gotovo. Ko bo večji… Tedaj bodo priključni hibridi čez noč postali avtomobilska prihodnost in idealni sopotnik na cesti.

3008 dejansko predstavlja dva avta v enem. Z lahkoto namreč opravlja vlogo družinske mule (dolžinska mera je 4,45 metra), saj se tudi na zadnji klopi sedi dovolj udobno, prtljažnik z osnovnimi 395 litri pa zlahka pogoltne štiri letalske kovčke, zato naj vas ne čudi, če boste med vožnjo slišali Kekčev napev. Če pa bosta avto uporabljala dva, po možnosti športno navdahnjena zemljana, bo zadihal s polnimi pljuči. Ko podremo zadnjo klop, namreč prtljažnik postane vreden svojega imena in vanj zlahka zložimo dve (gorski) kolesi, v pomoč pa so tudi zajetna prtljažna vrata, ki jim streže elektrika.

Priključni hibrid med vožnjo ne zahteva posebnega privajanja, le vzeti morate v zakup, da se je treba pri električnem jadranju navaditi tišine in da je maksimalna hitrost na elektriko omejena na 135 kilometrov na uro. Zasnovan je tako, da razvaja, zato oprema GT sporoča naslednje. Aktivni tempomat? Ima ga. Navigacija? Prav tako. Kamera za vzvratno vožnjo in parkirni senzorji? Seveda jih premore. Prostoročni vstop v vozilo in zagon motorja? Veliki da. Nič čudnega, da se torej lastnik takšnega štirikolesnika za volanskim obročem dobro počuti, saj je ergonomija na visoki ravni, dostop do funkcij pa je omogočen bodisi prek velikega 25,4-centimetrskega barvnega zaslona na dotik ali številnih stikal. Kar je pač vašemu načinu upravljanja bližje. Dodana vrednost sta tudi 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki mu lahko strežemo na volanu, in pa štirikolesni pogon, ko delujeta električna motorja. Pri delovanju bencinskega je na prednji kolesi. Žal pa vse ni idealno. Zatakne se namreč pri ceni. Ta je visokih 51.680 evrov, žal pa za priključne hibride v Sloveniji subvencija ni na voljo. Razlog več, da se jih proda manj, kot bi se jih lahko.