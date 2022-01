Oškodovanka je po prvih podatkih z vozilom parkirala na enem izmed parkirišč na območju Most. Do vozila je prišel osumljeni, ki je vpil in ji grozil ter razbil steklo vozila, nato pa oškodovanko povlekel iz vozila in jo zabodel z ostrim predmetom.

Oškodovanka je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njeno življenje pa je ogroženo. Po dejanju je osumljenec s kraja pobegnil, kmalu po dogodku pa so ga policisti prijeli na območju Zaloga in mu odvzeli prostost. Policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja.