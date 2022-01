Nadal je postal tretji tenisač, ki se je v finalu veselil zmage po zaostanku z 0:2 v nizih, z 21. naslovom za grand slam pa je prehitel tako Srba Novaka Đokovića kot Rogerja Federerja, ki sta si pred tem s Špancem delila vrh večne lestvice z 20 lovorikami. Na OP Avstralije je pred tem slavil leta 2009, ko je v finalu prav tako po petih nizih ugnal Federerja. Kasneje je na zadnji stopnički v Melbournu klonil v letih 2012, 2014, 2017 in 2019.

Španec je v jubilejnem 50. finalu na turnirjih na trdi podlagi zabeležil 24. zmago, skupno pa je v karieri vknjižil 90. turnirsko zmago. V finalu je igral 127., v letu 2022 pa še ni zabeležil poraza (11-0), potem ko je na igriščih Melbourne Parka osvojil tudi enega od pripravljalnih turnirjev.

Sprva ni bilo videti, da bi bil Nadal kos 25-letnemu Moskovčanu. Do 2:2 sta bila tekmeca še izenačena, nato pa je Rus unovčil boljšo igro ter izkoristil priložnosti, ki si jih je priigral na Nadalov servis ter prvi niz dobil po 42 minutah s 6:2. V drugem je Španec vseskozi spreminjal ritem igre z rezanimi žogicami, Medvedjev pa je nekoliko padel v formi, kar je botrovalo prvemu "breaku" Majorčana ter kasnejšemu vodstvu s 4:1.

Favorizirani Rus je nato strnil vrste in razburljiv drugi niz popeljal do podaljšane igre. V živčni končnici je Medvedjev po zaostanku s 3:5 s štirimi zaporednimi točkami strl Nadala in jo dobil s 7:5.

V tretjem nizu je Rus od začetka močno pretil, a se je Nadal predvsem v maratonski šesti igri rešil, ubranil tri zaporedne žogice za odvzem servisa in izenačil na 3:3. Do »breaka« je nato prišel Španec, in sicer v deveti igri, nato pa je za razliko od zaključka drugega niza le osvojil niz.

V četrtem je Majorčan prvi prišel do "breaka" za vodstvo 2:1, a je Rus takoj izenačil. Izkušeni Španec je v peti igri nato najprej zapravil tri zaporedne priložnosti za odvzem servisa, izkoristil pa sedmo in povedel s 3:2. Do konca je nato kljub manjšim težavam trikrat zadržal svoj servis in izenačil na 2:2 v nizih.

V odločilnem petem je prvi do odvzema servisa prišel Nadal, ko je v peti igri s sijajnim forhendom po liniji povedel s 3:2. Sledilo je vodstvo Nadala s 4:3, pa 5:3, a je Rus nato na svoj servis prišel do znižanja na 4:5. Ko je že kazalo, da bo Španec lahko dokončal delo, pa je v deseti igri odvzem servisa uspel tudi Medvedjevu, ki je izenačil na 5:5, nato pa znova izgubil servis. V drugo je Nadal le prišel do tako želenega drugega naslova v Melbournu.

Dvoboj je trajal pet ur in 24 minut, kar je drugi najdaljši finale v zgodovini turnirjev za grand slam. Najdaljši ostaja tisti leta 2012, ko je Đoković za zmago v Melbournu proti Nadalu potreboval pet ur in 53 minut. Španec je za današnjo zmago v žep pospravil približno 1,8 milijona evrov, poražencu pa v uteho ostaja okoli 990 tisoč evrov. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici se bo Medvedjev vodilnemu Đokoviću, ki po izgonu iz Avstralije tam ni smel nastopiti, približal na 890 točk. Nadal pa bo kljub zmagi ostal peti igralec lestvice ATP. Moskovčan po lanskem odprtem prvenstvu ZDA, ko je za prvi naslov na največjih turnirjih ugnal Đokovića, tokrat ni mogel preprečiti 21. naslova drugemu članu velike trojice. V finalu je igral četrtič in tretjič izgubil. Pred tem je bil poražen še v finalu OP ZDA 2019 (Nadal) in lani prav v deželi tam spodaj (Đoković). V karieri ostaja pri 13 lovorikah, v finalu pa je igral 23-krat.