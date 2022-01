Po današnjih navedbah ministrstva je zmanjšanje primanjkljaja posledica hitrejše rasti prihodkov nad odhodki. Prihodki konsolidirane bilance javnega financiranja so v letu 2021 znašali 21,4 milijarde evrov, kar je 15,4 odstotka več kot v letu 2020 in 11,2 odstotka več kot v letu 2019.

K rasti prihodkov so večji delež prispevali davčni prihodki, ki so bili glede na leto 2019 večji za 9,3 odstotka. V primerjavi z letom 2020 so bili prihodki od dohodnine višji za 14,4 odstotka, od davka od dohodkov pravnih oseb za 44,2 odstotka in od davka na dodano vrednost za 19,9 odstotka. Prihodki od prispevkov za socialno varnost so bili višji za 8,7 odstotka.

Odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja so lani znašali 24,3 milijarde evrov, kar je 10,1 odstotka več kot v letu 2020 in 28,1 odstotka več kot v letu 2019. Njihovo povečanje je v največji meri posledica večjih tekočih odhodkov (+13,8 odstotka več kot v 2020), med njimi izdatkov za plače (+17,3 odstotka), izdatkov za blago in storitve (+10,6 odstotka) ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost (+7,4 odstotka).

Tekoči transferi so se na letni ravni povečali za 4,2 odstotka, med njimi najbolj transferi posameznikom in gospodinjstvom (+11,1 odstotka), transferi drugim ravnem države (+2,5 odstotka), izdatki za subvencije pa so bili glede na predhodno leto nižji za 40,2 odstotka.

Rast odhodkov je bila v največji meri posledica sprejetih ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19. V letu 2021 so največji delež med temi izdatki predstavljali ukrepi na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva (21,6 odstotka), ukrepi na področju dela in prispevkov (24 odstotkov) in ukrepi na področju plač in nagrajevanja (29,5 odstotka).

Investicijski odhodki in transferi so se glede na leto 2020 povečali za 26,4 odstotka, predvsem zaradi investicij v cestno in železniško infrastrukturo, v zdravstvo in investicij na področju izobraževanja, varovanja okolja in oskrbe z vodo.

Proračunski primanjkljaj je po predhodnih podatkih, ki so bili že objavljeni, lani dosegel nekaj manj kot 3,1 milijarde evrov oz. 6,1 odstotka BDP.

Prihodki državnega proračuna so znašali 11,2 milijarde evrov, kar je 23,1 odstotka več kot v letu 2020 in 10,2 odstotka več kot v letu 2019. K rasti prihodkov so največ prispevali višji prihodki od dohodnine, davka na dohodke pravnih oseb in DDV.

Odhodki so medtem po predhodnih podatkih znašali 14,3 milijarde evrov ali 13,4 odstotka več kot v letu 2020. Rast odhodkov je predvsem posledica ukrepov za blaženje posledic epidemije (2,8 milijarde evrov) in izdatkov za investicije (1,2 milijarde evrov).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po predhodnih podatkih v letu 2021 realiziral nekaj več kot 3,6 milijarde evrov prihodkov, ki so bili glede na leto 2020 višji za 12 odstotkov, glede na pred krizno leto 2019 pa za 17 odstotkov. K rasti so prispevala tako višja vplačila socialnih prispevkov (za devet odstotkov) kot tudi višji transferji iz državnega proračuna (za 89 odstotkov glede na 2020), namenjeni predvsem kritju izdatkov epidemije. Ob spopadanju z epidemijo so odhodki ZZZS znašali okoli 3,5 milijarde evrov, kar je pet odstotkov več kot v letu 2020. ZZZS je tako leto 2021 zaključil s presežkom v višini 120 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih 20 letih.

Prihodki in odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so bili medtem lani izenačeni v rekordni višini 6,2 milijarde evrov. Prihodki in odhodki so se povečali za pet odstotkov (glede na 2019 za 13 odstotkov). Davčni prihodki so bili višji za devet odstotkov ali 400 milijonov evrov (13 odstotkov ali okoli 570 milijonov evrov glede na 2019) predvsem na račun višjih prihodkov od socialnih prispevkov. Zaradi višjih prihodkov je bil transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno lani za devet odstotkov nižji kot v letu 2020.

Skupni prihodki proračunov občin so v letu 2021 znašali skoraj 2,5 milijard evrov, kar je 7,3 odstotka več kot v letu pred tem in 11,9 odstotka več kot leta 2019. K rasti so največ prispevali višji prihodki od davkov na premoženje (9,9 odstotka več kot v 2020 ali šest odstotkov več kot v 2019) in višji transferni prihodki (20,1 odstotka več kot v 2020 ali 14,8 odstotka več kot v 2019). Že drugo leto zapored se je povečala povprečnina občinam. V letu 2020 se je povečala s 573,5 evra na 623,96 evra, v letu 2021 pa na 628,20 evra.

Skupni odhodki proračunov občin so lani znašali 2,45 milijarde evrov in so bili glede na leto 2020 višji za 6,8 odstotka, glede na leto 2019 pa za 9,3 odstotka. K rasti so prispevali večji izdatki za blago in storitve (9,7 odstotka več kot v 2020 oz. 8,8 odstotka več kot v 2019) in predvsem večji investicijski odhodki, ki so bili glede na leto 2020 višji za 11,6 odstotka glede na leto 2019 pa za 20,2 odstotka.

Proračuni občin so v letu 2021 ustvarili presežek v višini 45,4 milijona evrov.