Borci IS so 20. januarja napadli zapor Gvajran na severovzhodu Sirije, kjer so zaprti številni člani skupine. Tedaj so izbruhnili spopadi med pripadniki IS in Sirskimi demokratičnimi silami (SDF) pod vodstvom Kurdov.

Potem ko so pripadniki SDF ponoči v zaporu in okolici našli še 50 trupel, je skupno število ubitih naraslo na 332, je sporočil sirski observatorij s sedežem v Londonu, ki ima mrežo virov v Siriji. Ubitih je bilo 246 džihadistov, 79 kurdskih borcev in sedem civilistov.

Vodja observatorija Rami Abdel Rahman je dejal, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj je več deset ljudi ranjenih, številne pa še pogrešajo. Poleg tega obe strani poročata o dodatnih smrtnih žrtvah.

Pripadniki SDF so nadzor nad zaporom po lastnih navedbah prevzeli v sredo, a so se spopadi med sirskimi borci in džihadisti v bližini zapora nadaljevali do sobote.

Po navedbah SDF se jim je predalo okoli 3500 zapornikov in napadalcev. Vendar pa kurdske oblasti ocenjujejo, da se med 60 in 90 pripadnikov IS še vedno skriva v kletnih prostorih in pritličju zapora.