Pred tem je bila najboljša že v smuku leta 2017 v Lake Louisu, marca 2016 pa je bila najboljša v superveleslalomu v Lenzerheideju. Dokazala je, da ji proga v olimpijskem Garmisch-Partenkirchnu ustreza, saj je bila dan prej že tretja v smuku.

Avstriji je priborila prvo žensko zmago v sezoni, nasploh pa so Avstrijke lahko zadovoljne z zadnjo tekmo pred odhodom v Peking. Tretje mesto je zasedla Tamara Tippler, četrto Mirjam Puchner, avstrijski uspeh v sicer nekoliko okrnjeni konkurenci pa je s petim mestom dopolnila Nadine Fest.

Avstrijke so s tem na najboljši možni način odgovorile Švicarkam za sobotno dvojno smukaško zmago Corinne Suter in Jasmine Flury. Najboljši švicarski dosežek v superveleslalomu je bilo sedmo mesto, ki ga je z visoko startno številko osvojila Jasmine Suter, za dve stotinki je prehitela Corinne Suter in Joano Hählen. Od tretjega mesta naprej so bile sicer razlike zelo majhne.

Na sedmem superveleslalomu sezone, ki je Italiji prinesel še šesto zmago v tej disciplini, dve je zabeležila še Sofia Goggia, eno pa Elena Curtoni, je od Slovenk nastopila le Maruša Ferk Saioni, za 30. mesto ter zaostanek dve sekundi in 19 stotink je dobila točko.

V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi Američanka Michaela Shiffrin, pred Slovakinjo Pettro Vlhovo ima 17 točk prednosti, obeh v Nemčijo ni bilo. Na tretje mesto se je prebila Brignonejeva.