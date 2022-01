»Žal na letalu za Peking ne bo alpskega smučarja Martina Čatra, ki je bil danes zjutraj po slovenskem času na PCR-testu pozitiven na koronavirus. Tako je njegov olimpijski nastop na Kitajskem izgubljen,« so zapisali pri OKS.

Sicer pa so dodali, da je za manjšim delom olimpijske reprezentance Slovenije nekaj mirnejših dni na prizorišču olimpijskih iger. Obe vasi, v katerih bodo bivali slovenski olimpijci, se počasi polnita.

Pri OKS pravijo, da je v hribovitem delu Zhangjiakou ter nižjem predelu Yanqing vse pripravljeno na začetek največjega športnega dogodka. Tudi vodstvo slovenske odprave je v nizkem startu, saj se bodo s ponedeljkom v spodnjo vas naselili alpski smučarji, v hriboviti del pa prihaja del deskarske ekipe.

Na prizorišče iger je pred dnevi prispela ekipa tekačev in tekačic na smučeh, ki so že opravili prve uradne treninge. »Veseli in motivirani so se podali svoji olimpijski izkušnji naproti, saj so zaenkrat vsi brez težav prestali teste na novi koronavirus,« pravijo pri OKS.