Nevihta je s seboj prinesla močno sneženje, poplavljanje obale in nevihtne razmere. Na uro je zapadlo od osem do deset centimetrov snega, zaradi česar so imeli težave tudi s sprotnim čiščenjem cestišč.

Ponekod v Massachusettsu so namerili do 75 centimetrov svežega snega, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo doma. V Bostonu je zapadlo 60 centimetrov snega, s čimer so izenačili pretekli enodnevni rekord snežnih padavin.

Do sobote zvečer je bilo v Massachusettsu brez elektrike še vedno več kot 80.000 odjemalcev. Najhuje je bilo na območju polotoka Cape Cod.

Zaradi nevihte so ta konec tedna odpovedali že skoraj 6000 poletov, vremenske razmere pa naj bi se izboljšale danes. Vremenoslovci sicer svarijo, da bodo lahko mrzle temperature na severovzhodu povzročale težave še naprej, nevihta pa se je medtem premaknila v smeri zvezne države Maine.

Mraz so čutili vse do Floride, kjer oblasti svarijo pred otrplimi legvani, ki lahko padejo z dreves.