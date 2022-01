Celjski policisti so bili o dogodku, ki se je končal s hudimi poškodbami, obveščeni v petek zvečer. Z zbiranjem obvestil, ogledom kraja dejanja in drugimi preiskovalnimi dejanji so ugotovili, da je 33-letni osumljenec prišel do vrat stanovanja 36-letnega moškega, kjer sta se sprla. Do prepira naj bi prišlo zaradi dolžniško-upniških razmerij. Med prepirom je 33-letnik z nožem zabodel 36-letnika.

Dogajanje je opazil sosed, ki je uspel poškodovanega 36-letnika povleči v svoje stanovanje. Osumljeni je v nadaljevanju poskušal vstopiti v sosedovo stanovanje, kar pa mu ni uspelo, je pa z nožem poškodoval vhodna vrata stanovanja.

Hudo poškodovanega 36-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je zaradi zelo hudih poškodb ostal na zdravljenju.

Policisti so osumljenemu 33-letniku kmalu po storjenem dejanju odvzeli prostost, danes pa ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku.