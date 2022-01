Po njihovih navedbah sta bila o dogodku obveščena tako pristojno lovsko društvo kot ministrstvo za okolje in prostor, kjer izvajajo ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi. »Ker je na tem območju sploh ob lepem vremenu veliko pohodnikov in sprehajalcev opozarjamo na previdnost,« so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Do napada medvedke na moškega je na območju med hriboma Baba in Mali Javornik na Postojnskem prišlo tudi pred tednom dni. Napad se je zgodil med lovskim pogonom, 63-letni lovec, ki so ga po napadu medvedke odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, je utrpel zlom roke, poškodbe reber in več ran na hrbtu.