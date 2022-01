Ameriška misija je sporočila, da bo zasedanje za Rusijo priložnost, da pojasni svoja stališča oziroma kaj pravzaprav počne. Rusija naj bi na meji s Ukrajino nakopičila več kot 100.000 vojakov in zahodne države menijo, da se predsednik Vladimir Putin pripravlja na invazijo.

Zasedanje bo oživilo spomine na slavne diplomatske dvoboje v času hladne vojne, na primer med kubansko jedrsko krizo leta 1962. »Zaprosili smo članice Varnostnega sveta za javno sejo o grozečem obnašanju Rusije,« je sporočila ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas Greenfield.

Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN Dimitrij Poljanski pa je njeno izjavo označil za neutemeljene obtožbe in domneve. »Upamo, da članice Varnostnega sveta ne bodo podprle javnomnenjske predstave, ki škoduje slovesu Varnostnega sveta,« je sporočil na twitterju ter namignil, da bo Rusija morda skušala zasedanje preprečiti.

Zasedanje lahko blokira vsaka članica Varnostnega sveta, če ji uspe zbrati devet glasov, vendar pa so v Washingtonu prepričani, da Rusiji to ne bo uspelo. Stalne članice Varnostnega sveta, med katerimi je poleg ZDA, Velike Britanije in Kitajske tudi Rusija, pri tem nimajo pravice do veta.

Tako kot druga zasedanja o Ukrajini od leta 2014, ko je Moskva zavzela Krim, bo tudi to priložnost za razpravo brez ukrepov, ker bo Rusija potem lahko vložila veto. Formalnega ukrepa Varnostnega sveta po zasedanju ne pričakujejo niti ZDA.

Na zasedanju bo predvidoma lahko nastopila tudi Ukrajina, ki bo nizala obtožbe na račun Rusije skupaj z zahodnimi državami, Rusija pa bo dobila priložnost, da obtožbe zanika in zahod obtoži širjenja zveze Nato v vzhodno Evropo in ogrožanja ruske nacionalne varnosti.

ZDA upajo tudi, da lahko vnesejo nekaj razdora v odnose med Moskvo in Pekingom, ki je bil doslej v Varnostnem svetu ZN izjemno načelen, ko je šlo za vprašanja zaščite suverenosti, ozemeljske nedotakljivosti in ne-vmešavanja v notranje zadeve držav.