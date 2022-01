Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so zaradi vladnega kršenja dogovora o nadaljevanju pogajanj začetek stavke napovedali za 16. februar. Pristojni ministrstvi sta že v petek poudarili, da sta pogajalska izhodišča že pripravili, danes pa jih je potrdila še vlada.

Kot so pojasnili po današnji seji vlade, je bil v okviru predhodnih pogajanj 18. novembra lani sklenjen dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, v katerem sta vladna in sindikalna stran med drugim soglašali, da bosta najkasneje do 15. januarja letos začeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oz. v zdravstveni negi.

V okviru pogajanj naj bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj. Dogovor je ciljal na zaključek pogajanj do 24. aprila letos, podpisniki pa so bili soglasni, da si bodo v pogajanjih prizadevali tudi za določitev kriterijev za zasedbo delovnih mest.

Glede na naravo pogajanj na področju zdravstva in socialnega varstva je nekaj vsebinskih področij ostalo neurejenih, prav tako pa so se pokazale anomalije na področju zdravstvene nege in socialnega varstva, kar je mogoče obravnavati z nadaljevanjem pogajanj.

Vodilna usmeritev predhodnih pogajanj v letu 2021 je bila, da se najprej odpravijo razlike tam, kjer je bilo v zadnjih letih največ teženj in razlogov za odhode v zdravstvu. Obe pogajalski skupini sta se zavedali, da se bodo z implementiranimi rešitvami povzročila določena plačna nesorazmerja. Hkrati pa sta obe strani podpisali zavezo, da se bodo glede novih uvrstitev delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oz. v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, začela nova pogajanja.