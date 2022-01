Vlada nad pomanjkanje delovne sile z večjo aktivacijo upokojencev

Vlada je danes sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, s katerim bo pomanjkanje delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja zakon o urejanju trga dela. Ukrep naj bi veljal do konca leta.