Najranljivejšim skupinam bo namenjen solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva.

Vlada je sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, v katerih je predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot asimetrične, s katerimi želi omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah gospodarstva.

S t.i. energetskim solidarnostnim dodatkom v višini 150 evrov vlada po besedah Janeza Janše naslavlja več kot pol milijona tistih, ki jih je energetska draginja posebej prizadela. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Med simetričnimi ukrepi je najpomembnejši ukrep oprostitev plačevanja omrežnine za tri mesece, in sicer od 1. februarja do 30. aprila. Skupaj z nižjimi trošarinami na elektriko na najnižjo možno stopnjo se bo znesek na položnicah znižal za od 30 do 35 odstotkov.

Na najnižjo možno stopnjo se z uredbo s 1. februarjem znižujejo tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje. Del stroškov bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo, je pojasnil Janša.

Kot je še dejal Janša, naj bi se po napovedih energetska kriza do aprila umirila. »Če se to ne bo zgodilo, bo vlada predlagala podaljšanje ukrepov,« je napovedal premier.