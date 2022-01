Tako kot na ženski tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih so organizatorji v Willingenu tudi za moške uspeli izpeljati zgolj eno serijo. V izjemno zahtevnih in vetrovno spremenljivih razmerah je do zmage prišel Rujoju Kobajaši iz Japonske, ki mu je uspel izjemen skok, dolg 145 metrov. Slovenci veliko sreče z vetrom niso imeli, a sta Lovro Kos in Žiga Jelar vseeno končala med najboljšo deseterico.

Vreme povzročalo obilo težav V zelo zahtevnih razmerah sta zelo dobro potegnila tudi Norvežana Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud, ki sta končala na tretjem in drugem mestu. Slovenci tokrat na skakalnici, ki jim sicer izjemno leži, niso imeli svojega dne. V nemogočih razmerah sta tako nastopila letos najboljši Slovenec Anže Lanišek in Timi Zajc, ki pa sta ostala brez točk svetovnega pokala. Veliko bolje sta jo odnesla Lovro Kos in predvsem Žiga Jelar, ki sta si delila 7. mesto. Jelar je s tem prišel do svoje daleč najboljše uvrstitve v sezoni. Točke sta na 15. in 17. mestu osvojila tudi brata Prevc, ki pa sta prav tako pričakovala več. Boljši je bil na koncu Cene, ki je Petra ugnal za 2,3 točke, čeprav je bil Peter meter daljši. Po srečno izpeljani prvi seriji se je žirija tekmovanja nemudoma odločila, da druge serije ne bo tvegala in je rezultate objavila za uradne. Največji osmoljenec dneva je bil poleg Anžeta Laniška Nemec Karl Geiger. Vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu je končal šele na 20. mestu in s tem je rumeno majico vodilnega znova prepustil Japoncu Kobajašiju.