Mattarella ponovno izvoljen za italijanskega predsednika

Dosedanji italijanski predsednik Sergio Mattarella je bil danes znova izvoljen za predsednika države. Volitve so potekale v parlamentu v Rimu, ko so našteli 505 glasov za Mattarello in je postalo jasno, da je izvoljen, pa se je v dvorani razlegel dolg aplavz.