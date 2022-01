V Belorusijo so prispeli protiletalski sistemi Pancir-S, potem ko so v državo že v minulih dneh prepeljali lovska letala Suhoj Su-35. Sistem zračne obrambe S-400 pa je trenutno še na poti v Belorusijo, so sporočili z obrambnega ministrstva po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Moskva in Minsk bosta skupne vojaške vaje izvedla med 10. in 20. februarjem. Del vaj bo potekal tudi na jugu Belorusije, kjer ta država meji na Ukrajino.

Ameriško obrambno ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost, da bi lahko Moskva svoje sile v Belorusiji namestila pod pretvezo vojaških vaj, nato pa od tam napadla Ukrajino. Moskva to zanika.