Klinčeva je bila s skokom 127 najdaljša v seriji, tudi 3,5 metra daljša od zmagovalke, a je imela med najboljšimi najugodnejše vetrovne razmere. Za Klinčevo so to četrte posamične stopničke v sezoni, v petek je bila tudi del zmagovite slovenske mešane ekipe.

Njen uspeh so solidnimi dosežki, ki so slovenski reprezentanci zagotovile prevzem vodstva v pokalu narodov, so dopolnile Nika Križnar s petim, Urša Bogataj s sedmim, Nika Prevc z 11. in Špela Rogelj z 18. mestom. Jerneja Brecelj je bila diskvalificirana.

V nedeljo bo v Willingenu še ena posamična tekma.