Avstralska teniška zvezdnica Ashleigh Barty je v finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu s skupnim nagradnim skladom 47,7 milijona evrov s 6:3 in 7:6 (2) premagala Američanko Danielle Collins. Bartyjeva, prva igralka sveta, je postala prva domačinka, ki je po 44 letih osvojila uvodni turnir velike četverice.

Bila je že prva Avstralka, ki se je po več kot štirih desetletjih med posameznicami prebila v finale domačega grand slama. Zadnji je to uspelo Wendy Turnbull leta 1980, Chris O'Neal pa je bila dve leti prej zadnja zmagovalka. O'Nealova ji je tudi predala trofejno lovoriko.

Bartyjeva je bila v vlogi velike favoritinje, Collinsova je prvič igrala za naslov na velikih slamih. Domačinka je odločno začela dvoboj s servisom in povedla s 40:0, tekmica je nato dobila dve točki, a je Avstralka nato dobila uvodni niz. Collinsova je hitro izenačila in tako je bilo nato do 2:2. V peti igri pa je Američanka prva prišla do priložnosti za odvzem servisa, a je po drugem izenačenju domačinka z asom vnovič povedla.

Z dvojno napako Collinsove pa se je končala šesta igra, ki je pripadla Bartyjevi, ko je prvič dobila priložnost za odvzem servisne igre. Tako je servirala za vodstvo s 5:2, sedmo igro je nato dobila z eno izgubljeno točko. Collinsova je za znižanje z asom končala osmo igro, ko je po obdobju krize znova prišla v svoj ritem. Deveta igra je sicer pripadla Avstralki, brez izgubljene točke in z neubranljivim zadnjim servisom za 1:0 v nizih po 32 minutah.

Drugi niz je s servisom odprla Američanka in prvič v dvoboju povedla ter uspešno nadaljevala tudi v drugi igri, ko je izkoristila drugo priložnost za odvzem servisa za 2:0. Na 3:0 je povišala, četudi je imela na njen servis Avstralka dve priložnosti za znižanje izida. Bartyjeva pa se je pobrala in četrto igro drugič v dvoboju dobila brez izgubljene točke.

Na začetku dobro kazalo Collinsovi

Peta igra je zanesljivo pripadla Collinsovi, ki je vse bolj dvigala raven svoje igre, Bartyjeva pa je delala vse več napak tudi po svojem začetnem udarcu. Tako je tekmica prišla do novih dveh priložnosti za brejk, in potem, ko je Avstralka žogico poslala v mrežo, vodila že s 5:1. Že je kazalo, da bo niz gladko pripadel tenisačici iz ZDA.

Avstralka pa se ni predala in je z bolj agresivno igro s tremi dobljenimi igrami znižala na 4:5 ter je servirala za izenačenje, kar ji je potem, ko je z boljšim gibanjem učinkovito in hitro zaključevala točke, tudi uspelo. Collinsova je imela natančen in močan servis, ki v enajsti igri Bartyjevi ni pustil priložnosti za odgovor. Bartyjeva je svojo servisno igri nato začela z asom, po izenačeni igri pa je po uri in 21 minutah izsilila podaljšano igro.

Collinsova svojega servisa ni pretvorila v vodstvo, obakrat pa je svojega ohranila in v odločilnem delu povedla s 3:0. Po najbolj zanimivi izmenjavi udarcev je dobila še četrto točko v nizu, preden je Američanka dobila prvo točko v dodatku. A je bila razlika že prevelika, Bartyjeva je prišla do štirih žogic za osvojitev naslova, že prvič pa je bila uspešna in se po uri in 27 minutah v objemu domačih veselila velikega uspeha.

Obe finalistki sta prepričljivo dobili polfinalna nastopa, Bartyjeva je po uri in dveh minutah igre s 6:1 in 6:3 izločila Madison Keys iz ZDA, Collinsova pa po uri in 18 minutah Poljakinjo Igo Swiatek, sedmo nosilko, s 6:4 in 6:1.

Osemindvajsetletna tekmovalka iz St. Petersburga na Floridi je doslej osvojila le dva turnirja, lani v Palermu in San Joseju, na grand slamih je pred tem prišla najvišje pred dvema letoma v Franciji, kjer je končala v četrtfinalu.