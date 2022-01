Po podatkih univerze Johns Hopkins se je doslej s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 74 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 882.000. Proti covidu-19 se je doslej cepilo 64 odstotkov prebivalcev ZDA ali skupaj 211 milijonov ljudi.

Omikron je milejši kot prejšnje različice in povzroča manjšo smrtnost, vendar pa se zelo hitro širi in okuži več ljudi kot prejšnje različice, zato je več hospitalizacij in smrti.

ZDA se zato hitro bližajo milijonu umrlih zaradi covida-19.

Doslej je 60 milijonov ameriških gospodinjstev pri vladi naročilo 240 milijonov domačih testov za koronavirus, vlada pa je razposlala tudi več deset milijonov zaščitnih mask N95. Oboje Američani dobijo zastonj.