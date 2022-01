V nedeljo bo pretežno jasno. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v jugozahodni, južni in osrednji Sloveniji. Ponekod v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo prehodno slabi. Severno od Alp se proti vzhodu pomika topla fronta. Od severa k nam v višinah doteka toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo predvsem v krajih zahodno od nas delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V nedeljo bo pretežno jasno, le v krajih vzhodno od nas sprva še zmerno do pretežno oblačno.

Biovreme: Danes zjutraj se bo obremenitev povečala in čez dan bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. V noči na nedeljo bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše motnje v spanju. Tudi v nedeljo dopoldne bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, popoldne bo obremenitev popustila.